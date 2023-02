Il colosso giapponese Sony sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Si tratta del prossimo Sony Xperia 10 V, successore del modello annunciato ormai lo scorso maggio 2022. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate le prime immagini renders di questo dispositivo.

Sony Xperia 10 V, ecco le prime immagini renders del nuovo device

Nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha realizzato e pubblicato in collaborazione con Thetechoutlook le prime immagini renders del prossimo medio di gamma di casa Sony. Stando a queste ultime, il nuovo non subirà nessun cambiamento estetico rispetto al passato. Tutto sembra infatti essere invariato rispetto allo scorso Sony Xperia 10 IV.

Troviamo infatti lo stesso design del modulo fotografico e del flash e la stessa disposizione dei tasti. Anche dal punto di vista dimensionale siamo più o meno lì, dato che lo smartphone misura 153.3 x 68.4 x 8.5 mm. Sulla parte frontale rimane poi sempre il display con delle cornici molto sottili e con la totale assenza di notch o fori per la fotocamera anteriore.

La diagonale del display, stando ai rumors, dovrebbe aggirarsi attorno a 6,1 pollici. Immaginiamo che sarà un pannello con tecnologia SuperAMOLED, ma per ora non abbiamo conferme. Una delle poche differenze che sembra che troveremo rispetto al precedente modello sarà la presenza di un doppio speaker audio stereo. Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo smartphone del produttore giapponese Sony. Vedremo se emergeranno ulteriori dettagli tecnici nel corso delle prossime settimane.