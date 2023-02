Uno smartphone iconico, come quello prodotto da Nokia, oggi di proprietà di HMD Global, viene proposto ad una delle cifre più basse di sempre, proprio in questi giorni gli utenti possono difatti spendere pochissimo per acquistare un prodotto di qualità assoluta, al giusto prezzo.

Smartphone Nokia in promozione, ecco quanto costa

Lo smartphone di cui stiamo parlando è il Nokia C2 di seconda edizione, quindi più recente, caratterizzato da un prezzo di listino di 109 euro, ma in questi giorni in promozione del 18% per un totale finale di soli 89 euro (ACQUISTATELO QUI). La spesa porta con sé tutte le caratteristiche di base, ovvero la garanzia di 2 anni, che ricordiamo copre solamente i difetti di fabbrica, oppure anche la variante no brand, ottima per avere aggiornamenti di sistema sempre più tempestivi.

Il modello presenta ad ogni modo discrete caratteristiche tecniche, ha 2GB di RAM con 32GB di memoria interna (espandibili), un display da 5,7 pollici di diagonale, una fotocamera posteriore singola da 5 megapixel, una batteria da 2400mAh, ed un carrellino delle SIM che ha due slot, utilizzabili per la SIM e l’espansione di memoria. Il risparmio è notevole, ma non sappiamo per quanto tempo effettivamente la promozione resterà attiva, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere il prima possibile una decisione.