Samsung Galaxy S23 con CARICATORE incluso già in sconto su AMAZON

Su Amazon oggi arriva una delle offerte più attese, ovvero quella che riguarda il nuovissimo Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 su Amazon ad un prezzo già più basso del solito, costa addirittura 68 € in meno sul listino

Nessuno avrebbe creduto ad una situazione del genere a poche settimane dalla presentazione ufficiale: su Amazon è già disponibile il Samsung Galaxy S23 con addirittura il caricatore incluso ad un prezzo straordinario. Ricordiamo che il prezzo di listino di questo smartphone, arrivato proprio i primi di febbraio sul mercato, corrisponde a 979 €. Amazon lo propone oggi 911,77 €, sfruttando lo sconto del 7%.

Come detto, il caricatore è incluso, cosa che invece non accade di solito quando si acquista un dispositivo del genere viste le nuove regole per l’ambiente. Ricordiamo che lo smartphone vanta una diagonale del display da 6,1 pollici con fotocamera da 50 megapixel e memoria interna da 128 giga. Per quanto riguarda poi l’autonomia, ci sono ben 3900 mAh. In merito alla colorazione, potrete acquistare quella bianca, denominata Cream. Da precisare che potrete avere una versione italiana del dispositivo, con la garanzia offerta da Amazon che sarà di due anni. Per evitare problematiche, qualora doveste notare qualche imperfezione, potrete restituire il Samsung Galaxy S23 entro 30 giorni. Per acquistarlo direttamente dal sito ufficiale di Amazon, non vi resta che aggiungerlo ora al carrello.