Canone RAI e bollo auto, i trucchi gratis per non pagare le due tasse

Per non pagare due tasse importanti come il canone Rai e il bollo auto intese come prezzo da sostenere ogni anno, ci sono dei modi legali al 100% previsti da ogni ordinamento. I contribuenti italiani sono stanchi di pagare delle imposte che infatti non esistono in nessun altro paese, proprio come quelle che sono riservate alla televisione e al possesso di un veicolo.

Canone Rai e bollo auto: ecco come non pagarli

Per quanto riguarda il canone Rai la situazione risulta molto diversa rispetto al bollo auto visto che è una tassa nazionale dedicata a tutti coloro che in casa hanno degli apparecchi che ricevono i canali TV. Bisogna partire dal presupposto che tutte le persone che superano i 75 anni di età potranno fare a meno di pagare questa tassa, almeno come è previsto dall’ordinamento italiano. La stessa cosa vale per tutte le persone che non superano la soglia minima di reddito, anche esse saranno estromessa dal pagamento. Se poi non avete in casa una televisione, decidendo di guardare tutti i canali TV su Internet, potrete evitare di pagare il canone.

Per quanto riguarda invece il bollo auto la situazione risulta differente in quanto si tratta di una tassa regolata da ogni regione in maniera diversa. Al momento le uniche categorie che vengono lasciate fuori dal pagamento del bollo auto sono coloro che acquistano un’auto elettrica. In due regioni in particolare il bollo non sarà mai pagato da coloro che acquistano un veicolo elettrico: stiamo parlando di Piemonte e Lombardia. L’elettrico potrebbe essere dunque una soluzione per evitare di sostenere una nuova tassa, cosa ne pensate?