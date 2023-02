arance-la-fonte-essenziale-di-vitamina-c-per-una-vita-sana

La vitamina C è essenziale per la salute umana e gli agrumi come le arance sono una delle migliori fonti alimentari di questo nutriente. Il contenuto di vitamina C di arance e limoni, entrambi a 100 grammi, è di 50 milligrammi. La dose giornaliera raccomandata per questa vitamina è di 60 milligrammi, quindi mangiare solo due arance al giorno è sufficiente.

Il collagene, una proteina necessaria per la riparazione e il mantenimento dei tessuti, è prodotto in gran parte da essa (pelle, cartilagine, vasi sanguigni). Con il suo aiuto vengono prodotti gli acidi biliari, che favoriscono la digestione e il metabolismo dei grassi.

Come le arance possono migliorare la tua salute

Svolge inoltre un ruolo cruciale nell’elevare i livelli dei neurotrasmettitori epinefrina (adrenalina) e noradrenalina (norepinefrina), che si trovano nel cervello e ci mantengono svegli e attenti, in modo da poter affrontare efficacemente lo stress fisico e mentale. Inoltre, l’istamina, che contribuisce in modo significativo ai sintomi delle allergie, può essere bloccata dalla vitamina C, il che rende essenziale mantenere le scorte di vitamina C piene.

Sebbene le arance abbiano numerosi effetti positivi, è importante evitare di consumarle quando non sono consigliate. Se soffrite di gastrite, dovreste evitare di mangiare arance perché sono un pasto acido che potrebbe irritare maggiormente lo stomaco. Se avete fame, non mangiate un’arancia o qualsiasi altro agrume. Tuttavia, diversi medici professionisti si sono già schierati contro questo concetto, sostenendo che l’affermazione di cui sopra non è esatta. Tuttavia, se volete essere ancora più prudenti, dovreste parlarne con il vostro medico curante.

Se soffrite di cistite, probabilmente non dovreste nemmeno mangiare arance. Facendo seguito al punto precedente, molte persone mangiano arance e altri agrumi con la falsa impressione che li rendano più acidi, mentre in realtà è vero il contrario. È risaputo che il consumo di questi frutti potrebbe renderli ancora più alcalini, ritardando così la guarigione dalle infezioni. Pertanto, cerchiamo di limitarne l’uso in questa circostanza, ma è sempre preferibile rivolgersi a un medico esperto in materia.