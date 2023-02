Spotify, OpenAI sbarca anche sulla piattaforma musicale nelle vesti di DJ

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando sempre di più il mondo della tecnologia e della digitalizzazione. Uno degli ultimi sviluppi in questo campo è rappresentato dalla nuova feature AI DJ di Spotify, che offre una guida musicale personalizzata agli utenti basandosi sui loro gusti musicali.

Spotify: l’intelligenza artificiale sta per fare un grande salto nella musica

L’IA generativa di OpenAI, già utilizzata per creare ChatGPT, è stata utilizzata per realizzare questa funzionalità, supportata da un team di editor esperti. La voce, invece, è stata sviluppata dalla società Sonantic.

L’ascoltatore in pratica può accedere alla funzione semplicemente premendo sul pulsante DJ nell’app di Spotify, e l’IA sceglierà cosa riprodurre in base ai gusti musicali dell’utente. La voce guida accompagnerà l’esperienza musicale, commentando brani e artisti come se si stesse ascoltando una radio personalizzata.

È interessante notare che l’IA può continuare a migliorare grazie al feedback degli utenti, rendendo i consigli musicali sempre più precisi man mano che si effettuano sessioni di ascolto. In questo modo, si può creare una sorta di “assistente virtuale” personalizzato per la musica.

La novità è stata lanciata negli Stati Uniti e in Canada, quindi per ora è disponibile solamente in inglese. Tuttavia, rappresenta un importante passo avanti per Spotify nell’utilizzo dell’IA generativa, e potrebbe essere il primo di molti sviluppi futuri nel campo della personalizzazione musicale.

Il trailer pubblicato sul canale YouTube di Spotify mostra in modo dettagliato come funziona AI DJ, e dimostra come la voce guida sia molto realistica e naturale. L’esperienza dell’ascolto diventa così ancora più coinvolgente e personalizzata.