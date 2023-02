Notebook Lenovo IdeaPad 3 a 200 euro su Amazon, SUPER SCONTO

Il passaggio online per gli acquisti di rito riguarda soprattutto la tecnologia. Infatti le persone che decidono di acquistare sul web, sapendo di risparmiare molto rispetto ai magazzini fisici, si buttano direttamente su una categoria in particolare che è quella dei computer, soprattutto portatili. In questo caso c’è un notebook davvero interessante, il quale arriva da parte di una delle case produttrici più autorevoli sul mercato, ovvero Lenovo. La variante in sconto è una delle più acquistate, seppur non con caratteristiche hardware eccelse. Amazon propone una macchina ben composta che riesce comunque ad esaudire le principali esigenze del pubblico medio.

Amazon: c’è uno sconto clamoroso che riguarda un Lenovo IdeaPad 3, costa solo 239 euro al pubblico

Il Lenovo IdeaPad 3 in questione è in grado di offrire un design leggero da 1,7 kg ma anche un display con risoluzione full HD da 15,6″. Si tratta solo di alcune delle caratteristiche di questo computer, il quale include una scheda grafica integrata, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna SSD. Il processore è un Intel Celeron N4020.

Ricordiamo che troverete come sistema operativo Windows 11 e tante altre caratteristiche che vi permetteranno di avere il meglio. Lo sconto del 32% e il computer costa 239 €, aggiungetelo al carrello.