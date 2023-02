La grande svolta in casa Netflix sta per arrivare anche in Europa. Nel breve termine, infatti, anche nel Vecchio Continente la piattaforma streaming andrà ad introdurre le sue novità inerenti la politica degli account condivisi. Le limitazioni, già annunciate negli Stati Uniti, sull’uso multiplo dei profili per l’accesso alla piattaforma diventeranno a stretto giro una realtà anche in Italia.

Netflix, pronti nuovi listini per gli account condivisi

Il cambio di strategia di Netflix sugli account condivisi è vincolato alla precisa volontà di aumentare i ricavi dagli abbonamenti per la piattaforma, senza per questo andare ad intaccare di nuovi i costi base per gli utenti.

Lo stop alla politica del tacito consenso sulla condivisione delle credenziali per l’accesso alla piattaforma avrà un suo preciso inizio in Spagna e Portogallo, già nei primi giorni dei mesi di marzo. Con la primavera cambieranno inoltre le condizioni contrattuali

La novità di Netflix riguarderà una nuova forma per i piani di visione. Mantenendo inalterato il costo del piano Premium, il portale offrirà agli utenti che desiderano condividere l’account la possibilità di farlo pagando un piccolo extra per ogni utenza extra domestica da aggiungere al profilo.

Per arginare questa pratica diffusa Netflix andrà anche da incrementare le sanzioni per i trasgressori che, mediante diverse tecnologie (dalla VPN alla modifica degli indirizzi IP) andranno a condividere senza permesso il loro profilo con amici, parenti o sconosciuti. Tra le sanzioni previste non è da escludere ovviamente quella più gravosa, ossia l’esclusione dell’utente incriminato dalla piattaforma, il cosiddetto ban definitivo dal servizio.