Energia illimitata, il trucco per averla completamente gratis

Volete risparmiare al massimo sulle bollette dell’energia elettrica? in vostro aiuto accorre un prodotto in particolare, stiamo parlando della power station, o meglio di una centrale elettrica portatile, la soluzione ideale per avere idealmente energia illimitata per sempre.

Questi non è altro che un dispositivo di relative piccole dimensioni, al cui interno si trova un pacco di batterie di capienza differente, con tantissimi connettori posti direttamente sulla superficie. La sua funzione è di erogare corrente a tutti i prodotti collegati fisicamente allo stesso, dipendentemente dalla potenza massima erogabile.

Energia illimitata, come fare per averla

Di base si tratterebbe di una semplice batteria portatile da ricaricare tramite una presa elettrica, ma è proprio qui che il discorso cambia radicalmente, poiché gli utenti si ritrovano a poter collegare fisicamente i pannelli solari, andando difatti a ricaricare il terminale senza l’ausilio di una presa di corrente, generando idealmente energia illimitata e gratuita.

Ciò che potrebbe indubbiamente far storcere il naso è l'investimento iniziale da sostenere, poichè a tutti gli effetti i prezzi non sempre sono così benevoli, si parte da un minimo di 300/400 euro per un prodotto di marca con capacità di 270Wh, per salire anche oltre le migliaia di euro, per power station che sono a tutti gli effetti in grado di alimentare correttamente intere abitazioni.