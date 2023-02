Il prossimo 26 febbraio il produttore cinese Xiaomi presenterà ufficialmente a livello globale la nuova seire di smartphone top di gamma Xiaomi 13. Dopo il loro debutto, in molti si aspettavano anche l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone di fascia media di questa serie. Si tratta in particolare di Xiaomi 13S. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, però, sembra che questo modello non vedrà mai la luce.

Xiaomi 13S, il nuovo medio di gamma non si farà secondo i rumors

Lo scorso anno il produttore cinese Xiaomi aveva presentato ufficialmente anche i nuovi medi di gamma Xiaomi 12S dopo il debutto ufficiale dei top di gamma Xiaomi 12. Tuttavia, come già accennato, sembra che le cose cambieranno per quest’anno. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, infatti, l’azienda non presenterà ufficialmente i prossimi smartphone di fascia media Xiaomi 13S.

E a quanto pare non si tratta di puri rumors o indiscrezioni. A rivelare questa notizia, infatti, è stato Lei Jun, ovvero il CEO di Xiaomi. Quindi sembra che non ci siano davvero dubbi che questo modello non si farà. Ricordiamo comunque che l’azienda dovrebbe annunciare a breve un altro smartphone noto come Xiaomi 13 Lite.

Quest’ultimo, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere caratterizzato dalla presenza di un display OLED con refresh rate da 120Hz. Tra le altre caratteristiche, sembra che troveremo il processore Snapdragon 7 Gen 1 con diversi tagli di memoria. Il comparto fotografico dovrebbe includere tre sensori rispettivamente da 64, 8 e 2 MP. La batteria, infine, dovrebbe avere una capienza di 4500 mah con supporto alla ricarica rapida da 55W.