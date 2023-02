WhatsApp è l’app di messaggistica più famosa al mondo, basti pensare che solo in Italia conta la bellezza di 33 milioni di utenti. L’app di Meta è però sempre in continuo aggiornamento, per implementare nuove e incredibili funzionalità e mantenere il dominio sulle app di messaggistica, in particolare sulla rivale Telegram.

Recentemente infatti WhatsApp ha ampliato le sue funzionalità, integrando alcune importanti funzioni come l’introduzione della possibilità di scegliere gli utenti che possono vederci online, migliorando la nostra privacy, oppure la creazione e l’utilizzo di avatar come immagini del profilo o da utilizzare come adesivi da inviare ai nostri amici.

Novità in arrivo: la newsletter

Una delle incredibili novità che potrebbe arrivare nei prossimi mesi su WhatsApp è l’introduzione delle Newsletter. Le newsletter non sono altro che delle comunicazioni periodiche inviate agli utenti che si sono iscritti o registrati e che sono interessati a ricevere informazioni su quei determinati argomenti.

Secondo WABetaInfo, che ha fatto questa scoperta, Meta vorrebbe implementare questa funzione anche su WhatsApp, dopo aver introdotto i broadcast channels su Instagram.

Non si dovrebbe trattare di pubblicità random basate sugli algoritmi, bensì di contenuti, articoli e informazioni scelti dagli utenti stessi, cercando il contenuto che più interessa tramite una strumento che verrà integrato nell’applicazione. A quanto pare il tutto dovrebbe avere un funzionamento simile ai Canali di Telegram.

Si tratta ancora di una funzione in stato di prova, quindi non si hanno a disposizione informazioni che riguardano ulteriori dettagli o la data in cui dovrebbe cominciare ad essere disponibile per tutti.