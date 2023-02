Il primo dispositivo pieghevole a conchiglia di OPPO venduto al di fuori del mercato interno cinese è il Find N2 Flip, uno smartphone Android a shell progettato per sfidare direttamente il popolare Z Flip 4 di Samsung.

OPPO Find N2 Flip utilizza un tipo di cerniera diversa che mira a risolvere uno dei difetti più evidenti dei telefoni pieghevoli: la piega al centro dello schermo. Questo dispositivo è stato molto atteso sul mercato italiano da pare di tutti gli appassionati tech.

Design e materiali:

OPPO ha fatto un ottimo lavoro nella progettazione di Find N2 Flip, il quale presenta un design e dei materiali di alta qualità. Quando piegato, il device diventa un quadrato compatto con un ampio display esterno che si fonde perfettamente con la scocca del dispositivo. La cornice è estremamente sottile, quasi inesistente, il che consente una visione più ampia del display esterno. Questo smartphone ha uno spessore di 16 mm e un peso di 191 grammi, un po’ più pesante e spesso dello Z Flip 4 di Samsung, il principale concorrente del nuovo telefono pieghevole.

Il corpo di OPPO Find N2 Flip è realizzato in vetro e metallo e include due fotocamere e un sensore per le impronte digitali integrato nel tasto di accensione. La cover posteriore, almeno nella colorazione viola testata, risulta molto scivolosa quando tenuta in mano o appoggiata su una superficie. Tuttavia, la confezione include una cover in plastica rigida che migliora la presa del dispositivo.

La cornice in metallo è rifinita con cura e, nonostante possa essere un po’ difficile da aprire, l’innovativa cerniera Flexion di OPPO risolve questo problema fornendo un movimento fluido e silenzioso.

Display:

L’OPPO Find N2 Flip è dotato di un innovativo display esterno interattivo che lo distingue dagli altri smartphone flip sul mercato. La dimensione del display esterno da 3,26 pollici è la più grande del suo genere, facilita ogni vostra attività, dalla visualizzazione delle notifiche al selfie.

Grazie all’orientamento verticale, è possibile visualizzare fino a sei notifiche contemporaneamente, inoltre, vi consente di accedere rapidamente alle principali applicazioni di messaggistica, impostazioni, note vocali, risposte alle chiamate e molto altro ancora, senza dover aprire lo smartphone. È possibile personalizzare la schermata iniziale in diversi modi, scegliendo tra una serie di animali come compagno o impostando una GIF come sfondo della schermata di copertina.

Se paragonato ai flagship di ultima generazione con schermi piatti e premium, lo schermo OLED del Find N2 Flip non è il più pixel-dense (1080 x 2520) o il più luminoso, ma se confrontato con schermi pieghevoli, in particolare quello del Galaxy Z Flip 4, il 6,8 pollici OLED del Find N2 Flip si comporta molto bene. Il tasso di aggiornamento variabile tra 1-120 Hz aiuta lo schermo a rimanere efficiente, e gli angoli di visione sono eccellenti con pochissimo spostamento di colore, anche quando si guarda fuori angolo.

Un altro grande vantaggio della scanalatura appena percettibile è che quando si scorre il dito su e giù sullo schermo, si sente solo una leggera depressione, non una riga profonda come sui suoi competitor.

La cerniera:

La cerniera dell’OPPO Find N2 Flip è all’avanguardia grazie alla sua tecnologia di seconda generazione Flexion Hinge, per offrire uno schermo pieghevole resistente e con una piega estremamente sottile.

La cerniera di seconda generazione Flexion Hinge è più compatta, consentendo un display esterno più grande e una batteria con una durata maggiore e una ricarica più rapida. Proprio come il suo predecessore, il Find N2 Flip non presenta alcuna fessura nella cerniera quando chiuso, proteggendo il display interno da polvere e detriti.

Inoltre, questo dispositivo è stato certificato TÜV Rheinland per resistere a oltre 400.000 piegature a temperatura ambiente, ciò significa che può essere aperto e chiuso circa 100 volte al giorno per oltre dieci anni. Oltre ad essere incredibilmente sottile e discreta alla vista, la cerniera è praticamente impercettibile al tatto.

Prestazioni e batteria:

In collaborazione con MediaTek, Oppo ha sviluppato una versione ottimizzata del chipset flagship Dimensity 9000+, che permette prestazioni ottimali. Inoltre su questo dispositivo troviamo 8 GB di RAM espandibili virtualmente fino a 8GB in più e uno storage di 256 GB per poter salvare tutto ciò che vi serve.

Lo smartphone è sempre fluido e reattivo, non abbiamo rilevato nessuna incertezza dal sistema che è ben ottimizzato con il software. Questo device vi consente di giocare a titoli come Real Racing 3 con estrema facilità e di effettuare tutte le operazioni di cui necessitate. Inoltre la scocca non riscalda per niente, anche con un uso intenso, l’OPPO Find N2 Flip non surriscalda mai.

Il nuovo Oppo Find N2 Flip offre un comparto hardware di tutto rispetto, con una batteria da 4.300 mAh, che garantisce un’autonomia sufficiente che dura tutto il giorno con una sola carica. Inoltre, la ricarica del telefono è incredibilmente veloce grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 44W, che carica la batteria al 50% in circa 23 minuti e fino al 100% in meno di un’ora.

Software:

OPPO Find N2 Flip offre non solo un comparto hardware di alta gamma, ma anche un’esperienza software eccezionale per gli smartphone flip. Grazie alla sua ultima versione di ColorOS 13, il nuovo form factor è stato ottimizzato per offrire il massimo in termini di funzionalità. Per esempio il display esterno consente di visualizzare una chiara anteprima dei selfie e con la funzione Dual Preview, si può mostrare al soggetto dello scatto il proprio aspetto in tempo reale.

La sua ampia schermata esterna e la modalità Flexform permettono di godere appieno di un’esperienza d’uso fluida e confortevole. Inoltre, OPPO garantisce quattro anni di aggiornamenti ColorOS e cinque anni di aggiornamenti sulla sicurezza, da non sottovalutare.

Per il resto non ci sono grosse novità per la ColorOS che già conosciamo bene e sappiamo essere dotata di una grande possibilità di personalizzazione.

Comparto fotografico:

Il comparto fotografico dell’Oppo Find N2 Flip è eccezionale. La fotocamera principale da 50MP è dotata di un sensore Sony IMX890 e di un obiettivo f/1.8, che permette di scattare foto di alta qualità.

Inoltre, si può trasformare lo smartphone in una fotocamera con treppiede piegandolo e appoggiandolo su una superficie, ideale per gli scatti di gruppo con la fotocamera dedicata ai selfie da 32MP. La modalità FlexForm è utile anche per effettuare videochiamate senza dover tenere in mano il dispositivo, grazie al sensore Sony IMX709, all’autofocus e all’obiettivo grandangolare.

OPPO Find N2 Flip è sviluppato in collaborazione con Hasselblad e cattura colori in modo fedele e con una qualità elevata, grazie alla modalità Professional e all’esclusiva modalità XPAN. Inoltre, la NPU proprietaria di imaging di Find N2 Flip, MariSilicon X, migliora i video notturni e permette di catturare filmati in 4K ultra-nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, è possibile utilizzare lo smartphone parzialmente piegato su un lato per una presa ancora più salda e stabile, come una vera e propria videocamera.

I colori, specialmente durante il giorno, sembrano molto piacevoli. Sono leggermente aumentati di contrasto, ma mantengono un aspetto naturale. Se seguite OPPO o i telefoni OnePlus, potreste sapere che questo è dovuto alla partnership dell’azienda con il produttore tedesco di fotocamere Hasselblad, che ha creato la cosiddetta “Hasselblad color tuning”.

Gli scatti di notte sono impressionanti, così come abbiamo già visto sull’OPPO Find X5 Pro, in condizioni di scarsissima luminosità riuscite a catturare una quantità di dettaglio notevole anche nelle zone più buie.

La grandangolare rispetto la lente principale è meno impressionante in termini di hardware ma beneficiano comunque della grande messa a punto dei colori di Oppo e del software ben sviluppato, comprese cose come l’otturatore reattivo. La fotocamera ultra grandangolare, ad esempio, è solo una lente da 8 MP, quindi le immagini sono generalmente più morbide sui dettagli, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione, ma solo se ingrandisci i pixel.

La fotocamera selfie da 32 MP è ok, ma perché usarla quando la fotocamera principale è molto migliore e quel secondo schermo è abbastanza grande da essere un mirino funzionale? Qui ci sono due serie di selfie, la prima immagine catturata dalla fotocamera principale, poi con la fotocamera frontale effettiva. La fotocamera frontale produce una esposizione superiore e un’immagine molto più dettagliata.

Conclusione e prezzi:

OPPO Find N2 Flip è un eccezionale smartphone che unisce un grande schermo e una potenza di fascia alta in un corpo pieghevole pratico e comodo da trasportare. Il design della cerniera è innovativo, permettendo di evitare spazi quando chiuso, mentre lo schermo esterno è ampio e ben progettato. La batteria è una delle migliori sul mercato, con la ricarica più veloce della categoria, e la fotocamera principale è di altissima qualità. Purtroppo, la fotocamera secondaria e il software dello schermo esterno potrebbero essere migliorati.

Il prezzo di 1199,99 euro è in linea con quello dei concorrenti diretti, sempre considerando modelli con la stessa memoria (256GB). Le promozioni di lancio di Oppo sono un valore aggiunto da non sottovalutare.