Le illusioni ottiche sono sempre più spesso immagine che possono indubbiamente catturare l’attenzione degli utenti, mettendoli di fronte a situazioni inedite e visivamente inspiegabili, ma che alle spalle nascondono un ragionamento molto sensato e complesso.

La nostra rubrica in cui vi raccontiamo le migliori di sempre, oggi è il turno dell’illusione ottica ideata da Dario Varin nel 1971, uno psicologo che decise di inserire l’immagine seguente all’interno del proprio libro “Fenomeni di Contrasto e diffusione cromatica nell’organizzazione spaziale del campo precettivo”, un qualcosa di unico ed effettivamente inspiegabile.

Illusione ottica di Dario Varin, in cosa consiste

Lo psicologo è stato in grado di realizzare un interessante intreccio di linee, per la maggior parte curvilinee, di colorazione nera su sfondo completamente bianco, le quali vanno a formare, almeno per quanto l’occhio umano pare essere in grado di percepire, un cerchio di colorazione differente, in genere visto sul celeste.

Abbiamo specificato che è l’occhio umano a percepirlo per il semplice motivo che in realtà le righe che compongono questo cerchio non sono della colorazione che noi tutti vediamo, ma sono completamente bianche, dello stesso identico colore dello sfondo.

Una illusione ottica davvero unica e ad oggi inspiegabile, per la prima volta infatti non ci sono ancora teorie a sufficienza che ci permetterebbero di spiegare il motivo per il quale il nostro sistema di percezione vada a spiegare in questo modo ciò che vede. Al momento resta una illusione ottica della quale non siamo in grado di portare una spiegazione effettiva, sperando di riuscirci nei prossimi anni.