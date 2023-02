Cerchi un veicolo affidabile? Kia e Chevrolet sono alcune delle migliori, secondo un nuovo rapporto di JD Power.

Lo studio annuale sull’affidabilità dei veicoli della società di analisi ha rilevato in media 186 problemi ogni 100 veicoli, un leggero miglioramento rispetto al punteggio di 192 dello scorso anno.

Si prevede un miglioramento anno dopo anno poiché i produttori imparano dagli errori del passato, secondo Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico presso J.D. Power.

“Ciò significa che poiché molti consumatori tengono i loro veicoli per un periodo di tempo più lungo, possono aspettarsi meno problemi rispetto al passato”, ha dichiarato a USA TODAY in una dichiarazione inviata via e-mail. “Osservare quali modelli resistono nel tempo prima dell’acquisto è il modo migliore per evitare problemi a lungo termine“.

Lo studio, pubblicato giovedì, ha esaminato le prestazioni delle auto in termini di qualità, fascino e sostituzione dei componenti. I risultati si basano sulle risposte di oltre 30.000 proprietari schierati da agosto a novembre 2022.

Qual è la marca di auto più affidabile?

Ecco le classifiche dei marchi basate sul numero di problemi per 100 veicoli, secondo lo studio sull’affidabilità dei veicoli negli Stati Uniti del 2023 di JD Power. La media del settore è 186.

Lexus: 133

Genesi: 144

Kia: 152

Buck: 159

Chevrolet: 162

Mitsubishi: 167

Toyota: 168

Hyundai: 170

Mini: 170

Nissan: 170

Schivata: 172

Cadillac: 173

Mazda: 174

GMC: 175

BMW: 184

Ariete: 189

Jeep: 196

Honda: 205

Infiniti: 205

Porsche: 208

Cura: 211

Subaru: 214

Volvo: 215

Volkswagen: 216

Chrysler: 226

Giaguaro: 229

Mercedes Benz: 240

Ford: 249

Audi: 252

Lincoln: 259

Land Rover: 273

Il marchio premium di rango più alto è la Lexus, mentre Kia è consigliata per un range di clienti che cercano qualcosa di più economico.