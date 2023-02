Giusto l’altro giorno vi avevamo parlato dell’imminente arrivo ufficiale di un nuovo smartphone a marchio Poco e ora è stato annunciato. Nel corso delle ultime ore, infatti, il sub brand di Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovo Poco C55. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Poco annuncia ufficialmente il nuovo smartphone Poco C55

Il sotto brand di Xiaomi ha finalmente svelato sul mercato il nuovo Poco C55. Quest’ultimo, in particolare, si caratterizza per un design come sempre unico. La backcover sembra infatti realizzata in simili pelle ed è disponibile in diverse colorazioni, tra cui Cool Blue, Power Black e Forest Green. Sempre sul retro trova poi posto un modulo fotografico rettangolare in cui sono collocati due sensori fotografici.

Nello specifico, si tratta di un sensore fotografico principale da 50 MP più un sensore di profondità di 2 MP. La parte frontale è invece caratterizzata da un display molto ampio da 6.71 pollici di diagonale in risoluzione HD+. Il refresh rate si ferma ai 60Hz, ma è comunque presente un touch sampling rate di 120Hz.

Le prestazioni sono poi affidate al soc MediaTek Helio G85 con in accoppiata diversi tagli di memoria con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno. La batteria ha una capienza di 5000 mah con ricarica da 10W. Unica nota dolente è la presenza di una porta di ricarica micro USB.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Poco C55 sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il solo mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 107 euro al cambio attuale. Staremo a vedere se arriverà anche in Italia.