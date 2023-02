WhatsApp vuole essere sempre al centro della messaggistica istantanea e vuole sfidare tutti i possibili rivali. Nel corso di questi ultimi mesi a contendere la leadership di WhatsApp non ci sono state solo Telegram o Signal, ma anche piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. La fortuna di questi servizi è accresciuta specialmente grazie alle funzioni per le chiamate e le videoconferenze online.

WhatsApp, le evoluzioni delle chiamate in arrivo

L’intenzione di competere ad armi pari porta WhatsApp a pensare ad un nuovo schema per le chiamate e le videochiamate. Gli sviluppatori vogliono rendere queste funzioni buone non solo per quelle che sono i contesti informali tra amici e famiglie, ma anche per contesti formali per motivi lavorativi o di studio.

Una prima novità a riguardo la si era avuta già sul finire dello scorso anno, con l’allargamento delle chiamate e delle videochiamate ad un massimo di 32 utenti. In prospettiva per il resto del 2023, i tecnici di WhatsApp andranno a sperimentare nuove soluzioni sia su Android che su iPhone.

Ulteriore novità che potranno sperimentare gli utenti della chat è quella del link di invito. Con il link d’invito sarà possibile invitare persone esterne ad un gruppo a partecipare ad una conversazione audio e video. Il link d’invito infatti darà accesso immediato ad una chiamata o ad una videochiamata.

In maniera speculare a quanto accade su ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, inoltre, WhatsApp a breve rilascerà anche un tool per chattare in privato con persone che partecipano ad una chiamata o ad una videochiamata.