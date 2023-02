Comet è assolutamente impressionante, in questi giorni ha messo a disposizione del pubblico italiano una nuovissima campagna promozionale, all’interno della quale è possibile trovare un buon quantitativo di sconti speciali e di prezzi sempre più bassi.

Tutti gli acquisti, se interessati, possono essere completati, esattamente agli stessi prezzi di vendita, anche online sul sito ufficiale, in questo modo avrete a disposizione la spedizione gratis verso il vostro domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, solo nel caso in cui la spesa dovesse superare il valore ideologico dei 49 euro.

Comet impressiona con le nuove offerte in esclusiva assoluta

Risparmiare con Comet è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, sono disponibili fino al 22 febbraio tantissimi sconti speciali che riescono a ridurre di molto la spesa finale da sostenere, anche se comunque il focus della campagna promozionale è mirato verso la fascia media della telefonia mobile.

Nello specifico parliamo di prodotti che anno un prezzo inferiore ai 500 euro, capitanati da soluzioni del calibro di Honor Magic5 Lite o anche Xiaomi redmi Note 11 Pro+/galaxy A53, tutti disponibili alle normali condizioni di vendita. Non mancano, ad ogni modo, anche i vari Galaxy A23, Honor X7, redmi 10, Redmi Note 11 (e 5G), Galaxy A13, Realme R9, Redmi 9A e similari. Tutti gli acquisti, come vi abbiamo già anticipato, potranno essere completati in negozio ed online sul sito ufficiale, per la più ampia disponibilità possibile.