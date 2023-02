Comet accoglie all’interno del proprio volantino una buonissima dose di sconti speciali, i quali riescono indubbiamente ad invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti speciali, con possibilità di approfittare di una serie di ottime chances di risparmio.

Non dovete perdere di vista nemmeno il sito ufficiale di Comet, poiché a tutti gli effetti esiste la possibilità di mettere le mani sugli stessi identici prezzi, riuscendo nel contempo a godere della consegna gratuita a domicilio, aggiungendola timidamente agli ottimi sconti che l’azienda è stata in grado di mettere a disposizione nel periodo.

Comet, quali sono i migliori prodotti in offerta

Una campagna promozionale che può far risparmiare fino al 50% rispetto al prezzo originario di listino, questa è la soluzione che Comet ha pensato di mettere a disposizione nel periodo corrente, per convincere gli utenti all’acquisto. Valida fino al 22 febbraio 2023, parte con il proporre lo sconto effettivo sul Galaxy A23, lo smartphone più economico, disponibile a soli 249 euro.

Sfogliando le pagine si incrociano tantissime altre occasioni di risparmio, organizzate per brand di appartenenza, come Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, Redmi Note 11, Redmi Note 11 5G, Redmi 10, Redmi 9A, Realme R9, Honor X7A, Honor Magic5 Lite, Honor X7, Samsung Galaxy A13 o Galaxy A53. Non mancano, ad ogni modo, anche gli ultimi top di gamma dell’azienda sudcoreana, la serie Galaxy S23, disponibile all’acquisto a prezzi molto vicini a listini dello stesso periodo. I dettagli vi aspettano sul sito.