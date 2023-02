whatsapp-ecco-come-leggere-i-messaggi-cancellati-in-chat

Anche se di solito si tratta di una semplice svista, vedere la frase “Questo messaggio è stato cancellato” in corsivo fa sempre alzare le sopracciglia. È difficile trovare un utente di WhatsApp che non abbia visto il messaggio di cui sopra, e l’azienda di proprietà di Meta ha subito pressioni da parte di diversi blog e siti di comunità per rimuovere la funzione.

Tuttavia, se la preoccupazione di non conoscere il contenuto del messaggio diventa troppo grande da sopportare, ci sono alcuni modi per togliere il velo. Esistono numerose applicazioni per il recupero dei messaggi di WhatsApp disponibili su Google Play e Apple App Store. Esistono tuttavia approcci alternativi che, sebbene possano sembrare faticosi, producono i risultati necessari e potrebbero essere più sicuri.

WhatsApp, segui la procedura per leggere i messaggi

La maggior parte delle soluzioni, tuttavia, richiede l’attivazione prima di ottenere l’avviso di messaggio cancellato; quindi, scegliete la soluzione più appropriata per garantire il futuro recupero dei messaggi WhatsApp cancellati dai contatti. Gli utenti di WhatsApp su Android possono essere sollevati nell’apprendere che i messaggi persi possono essere ripristinati senza ricorrere all’uso di software aggiuntivi. L’unica avvertenza è che funziona solo su Android 11 e successivi, che fortunatamente è supportato dalla stragrande maggioranza degli smartphone moderni.

Entrate nel menu “Impostazioni” del vostro Android.

Per accedere a questa funzione, andate su Impostazioni, poi su App e notifiche e infine su Notifiche.

Andate su “Cronologia notifiche”, quindi fate clic sull’opzione “Usa cronologia notifiche”.

Se si completa questo passaggio, il dispositivo conserverà una registrazione di tutti gli avvisi ricevuti, compresa l’ultima riga del messaggio WhatsApp che il mittente ha rimosso.

Anche se sembra pericoloso, accedere ai messaggi WhatsApp che sono stati cancellati su un iPhone è davvero piuttosto facile. Gli utenti dovrebbero comunque eseguire il backup delle conversazioni WhatsApp su iCloud, per sicurezza.

Se WhatsApp non funziona correttamente sul vostro iPhone, provate a rimuoverlo e a reinstallarlo dall’App Store. Dopo aver installato il software, è necessario effettuare nuovamente l’accesso. A questo punto sarà disponibile una voce di menu che consente di ripristinare le conversazioni da un backup precedente. Dopo aver selezionato questa opzione, verranno ripristinati tutti i messaggi WhatsApp cancellati.

Negli app store di entrambe le piattaforme sono disponibili centinaia di programmi, molti dei quali possono essere utilizzati per recuperare i messaggi WhatsApp persi e le relative informazioni di contatto.