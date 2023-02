Amazon Trading, ecco chi si nasconde dietro le chiamate insistenti

Le telefonate di Amazon Trading che propongono investimenti stanno diventando un vero e proprio incubo per gli utenti italiani, che si vedono continuamente importunati da queste chiamate pubblicitarie, sia su rete fissa che su cellulare, a qualsiasi ora del giorno. Ma cosa si cela dietro queste telefonate fastidiose e invadenti?

Amazon Trading: attenti, è una truffa!

Secondo quanto riportato da un alert pubblicato dalla Consob lo scorso mese di novembre 2022, si tratta di una vera e propria truffa, poiché le telefonate non sono in alcun modo riconducibili ad Amazon ed hanno l’obiettivo di acquisire dati personali e/o somme di denaro degli utenti.

Purtroppo, l’aspetto preoccupante di questa situazione è che nessuna autorità è stata in grado di mettere un freno alla truffa, poiché il sistema utilizzato da questi truffatori è in grado di bypassare il Registro delle Opposizioni sui numeri di cellulari, grazie all’utilizzo di un chatbot. Così facendo, le telefonate possono essere effettuate indipendentemente dal fatto che l’utente abbia o meno aderito al Registro delle Opposizioni.

Ma non è tutto: un altro aspetto particolare è che le chiamate arrivano da numeri di cellulare che cambiano ad ogni telefonata, rendendo impossibile bloccarli o inserirli in una black list. In altre parole, ogni volta che si riceve una telefonata di Amazon Trading, il numero di telefono risulta diverso dal precedente, rendendo ancora più difficile identificare i responsabili della truffa e bloccare la catena. Per questo è importante diffondere l’informazione sulla natura fraudolenta di queste telefonate e invitare tutti a non fornire mai i propri dati personali o finanziari al telefono. Aspettiamoci l’introduzione di nuove misure di sicurezza per il Registro delle Opposizioni, o l’implementazione di nuove tecnologie in grado di individuare e bloccare le telefonate pericolose.