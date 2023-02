La cancellazione di Windows in Russia nel giugno 2022, arrivata come sanzione nei confronti di Mosca in seguito all’invasione dell’Ucraina, ha costretto gli sviluppatori del Paese a dar vita a un nuovo sistema operativo “Made in Russia” chiamato MOS.

Mosca aveva già avviato un piano di autosufficienza a livello hardware per dipendere il meno possibile da incidenti esterni e non “cadere nel ricatto delle sanzioni”. Questo è il suo primo grande risultato.

Il mercato del software russo ha accolto con favore un nuovo sistema operativo chiamato “MOS“, che si basa sul kernel Linux. Il sistema operativo è specificamente progettato per l’uso nelle istituzioni educative ed è stato sviluppato dal Dipartimento di tecnologia dell’informazione della città di Mosca.

Un team di 25 sviluppatori ha lavorato allo sviluppo di “MOS” e il kit di distribuzione ha impiegato sei mesi per svilupparsi. Il prodotto è già fornito alle scuole di Mosca come parte di personal computer, laptop e lavagne digitali/pannelli interattivi.

Tra i vantaggi del sistema operativo vi sono: un’interfaccia semplice e intuitiva, un funzionamento stabile e affidabile, nonché un elevato livello di sicurezza informatica. M OS viene fornito preinstallato con un pacchetto software per ufficio in lingua russa (editor di testo e fogli di calcolo, ecc.), nonché applicazioni integrate e programmi speciali per insegnanti e studenti. L’idea è che sostituisca completamente l’uso di Microsoft Office for Students.

Tutto open source

Al fine di prevenire l’uso di software senza licenza, sebbene il cosiddetto “Piano d’azione prioritario per garantire lo sviluppo dell’economia russa in condizioni di pressione da sanzioni esterne” consenta la “cancellazione della responsabilità per l’uso di software senza licenza (SW) nella Federazione Russa, di proprietà di un detentore del copyright di paesi che hanno sostenuto le sanzioni” , in questo design abbastanza pulito che sembra un ibrido tra Windows e macOS , troviamo browser come Chromium e Mozilla Firefox, oltre a client di posta elettronica come Mozilla Thunderbird e suite per ufficio come LibreOffice oltre alla suite per ufficio russa.

Pertanto, il kit open source è già integrato e progettato specificamente per insegnanti e studenti. Mosca ha già esortato gli sviluppatori del paese a trovare misure di autosufficienza in materia informatica una volta che le sanzioni hanno iniziato ad arrivare da diverse società internazionali come Microsoft.