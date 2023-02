Molti programmi raccolgono i dati degli utenti e li inviano ai loro sviluppatori per migliorare il software o fornire servizi più mirati. Ma secondo PC Security Channel (tramite TechSpot), Windows 11 di Microsoft invia dati non solo al gigante del software con sede a Redmond, Washington, ma anche a terze parti.

Analizzando il traffico DNS generato da una copia di Windows 11 appena installata su un notebook nuovo di zecca, PC Security Channel ha utilizzato l’analizzatore di protocolli di rete Wireshark che rivela esattamente cosa sta accadendo su una rete. I risultati sono stati abbastanza sorprendenti da indurre il canale YouTube a definire “spyware” Windows 11.

Una questione di privacy

Come si è scoperto, un nuovissimo PC con Windows 11 mai utilizzato per navigare in Internet ha contattato non solo i server Windows Update, MSbN e Bing, ma anche Steam, McAfee, geo.prod.do e Comscore ScorecardResearch.com. Apparentemente, l’ultimo sistema operativo di Microsoft ha raccolto e inviato dati di telemetria a varie società di ricerche di mercato, servizi pubblicitari e simili.

Volendo mostrare le differenze, PC Security Channel ha cercato di capire cosa fosse cambiato se al posto di Windows 11 ci fosse Windows XP. Utilizzando lo stesso strumento si è scoperto che le uniche cose che il sistema operativo di oltre 20 anni ha contattato sono i server Windows Update e Microsoft Update.

I dati di telemetria sono menzionati nei termini di servizio di Windows, che molte persone ignorano per utilizzare il sistema operativo. E puoi scegliere di non abilitare almeno parte di questo disattivando le impostazioni la prima volta che avvii il sistema operativo.