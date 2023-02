TIM non vuole lasciare alcun genere di spazio alla concorrenza in questo mese di febbraio. Come proseguo del nuovo anno, il provider desidera attirare al suo bacino migliaia di utenti, grazie soprattutto alle promozioni low cost per la telefonia mobile. Al fine di raggiungere questo scopo, il gruppo commerciale di TIM ha reso ancora più valide le sue offerte Wonder.

TIM, una nuova forma per le tariffe Wonder

Le tariffe Wonder nel 2023 saranno disponibili sempre in duplice forma, ma con un rapporto consumi/costo ancora più vantaggioso. Nella prima versione, questa tariffa prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e ben 100 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo di questa promozione sarà di 9,99 euro ogni mese.

Nella sua seconda versione, invece, la TIM Wonder prevede sempre consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS ma con 50 Giga per navigare in internet. Più basso, ovviamente, il costo per un totale mensile di soli 8,99 euro.

Sempre nel 2023, TIM conferma uno dei suoi più interessanti vantaggi per il pubblico, ossia la presenza di costi bloccati nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Nel semestre successivo alla sottoscrizione della SIM, il provider si impegna a non modificare né le soglie di consumo della tariffa né i suoi costi di rinnovo.

Tutti coloro che sono interessati all’attivazione di questa tariffa dovranno effettuare la portabilità del numero da Iliad, Vodafone o WindTre. Le promozioni non sono disponibili per coloro che già hanno SIM attiva.