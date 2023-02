Un brevetto emerso negli ultimi giorni rivela che presto potrebbe arrivare sul mercato il primo Apple Watch con fotocamera integrata. Il documento è il terzo riferimento a uno smartwatch con fotocamera proveniente direttamente dall’azienda di Cupertino.

Nel 2019 ha fatto la sua comparsa il primo documento che descriveva la possibilità di implementare un modulo fotografico a uno smartwatch e soltanto lo scorso anno un ulteriore brevetto ha nuovamente dato prova della volontà di Apple di sviluppare il dispositivo. Adesso la terza testimonianza permette di affermare che l’arrivo di un Apple Watch con fotocamera potrebbe non essere poi così lontano.

Apple Watch con fotocamera: l’azienda ottiene il suo terzo brevetto!

Stando a quanto riportato dal documento, Apple potrebbe avere intenzione di sviluppare un accessorio con fotocamera integrata da abbinare allo smartwatch. Nel dettaglio, il brevetto fa riferimento a una sorta di cinturino con fotocamera posizionata sotto il quadrante.

Non è chiaro se l’idea prevede la rimozione del dispositivo dal polso per poter effettuare uno scatto o se sarà sufficiente “sganciare” l’accessorio tramite appositi comandi per poter utilizzare la fotocamera in maniera ancora più pratica.

Sicuramente si tratta di una soluzione che potrebbe essere molto apprezzata dagli utenti, i quali non dovrebbero più far necessariamente ricorso a uno smartphone per poter scattare una foto.

La possibilità è che Apple decida di rendere reale quanto descritto in brevetto proponendo la soluzione nel 2024, anno nel quale aggiornerà i suoi Apple Watch con l’introduzione di novità davvero molto interessanti ma non sappiamo ancora se l’accessorio sarà abbinato a uno dei dispositivi già esistenti o meno.