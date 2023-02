Il colosso di Cupertino Apple ha recentemente pubblicato un nuovo brevetto in cui viene mostrato un nuovo modello di iWatch con una fotocamera integrata nel cinturino.

Come riporta Patently Apple, l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha approvato il brevetto “US 11571048 B1”, che riguarda un metodo per collegare una fotocamera a un cinturino dell’Apple Watch. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple sta pensando ad un iWatch con fotocamera integrata

Guardando il nuovo brevetto, si scopre che l’idea di Apple è quella di realizzare un cinturino con fotocamera integrata, che può essere quindi collegato all’Apple Watch quando sai che potresti averne bisogno. Avere una fotocamera su un orologio non è una novità: Samsung ci ha provato con il suo Galaxy Gear Watch nel 2013, ma non è stato ben accolto dagli utenti.

Su quel dispositivo, la fotocamera era posizionata verso la parte superiore del cinturino, per cui dovevi inclinare il polso in un certo modo per ottenere una ripresa decente di qualsiasi cosa. Tuttavia, avere una fotocamera che può essere ruotata, staccata e far parte di un cinturino a parte potrebbe funzionare mondo. Essendo anche in grado di funzionare da solo, almeno secondo questo brevetto, renderebbe il suo utilizzo ancora più flessibile.

Fitness e accessibilità sono due categorie che potrebbero sfruttare questo tipo di accessorio. Un utente che va a nuovo o in bicicletta, ad esempio, potrebbe voler registrare le sue attività per capire dove ha sbagliato e dove poter migliorare. Parlando di accessibilità, si potrebbero sfruttare elementi legati alle gesture inquadrate dalla fotocamera per attivare determinate funzionalità su Apple Watch.