App per pagare parcheggio, queste applicazioni ti faranno risparmiare molto tempo

Molte persone temono di non sapere come pagare un parcheggio con un’app e si allontanano da questi programmi perché ritengono che siano troppo complicati o non disponibili nella loro città. Tuttavia, ci sono molte app per pagare il parcheggio sul mercato che sono sia facili da usare che disponibili in molte città. Grazie a queste non c’è bisogno del parchimetro, e garantiscono una gestione più dettagliata del tempo di sosta. L’utente paga solo per i minuti effettivi passati all’interno delle strisce blu.

App per pagare parcheggio: le migliori in circolo

Tra le app per il parcheggio più popolari ci sono MyCicero, EasyPark, BMove e Telepass e ParkMan. MyCicero, sviluppato da Mooney Group, è disponibile per iOS e Android e offre una vasta gamma di servizi legati alla mobilità. Con esso, l’utente può pagare diverse tipologie di parcheggio presenti nelle città solo per i minuti effettivamente utilizzati. Quando l’utente si parcheggia deve indicare la posizione della propria auto e l’orario di fine del servizio, che può essere modificato successivamente. Inoltre, MyCicero permette di acquistare permessi per entrare in un’area ZTL e altri servizi di mobilità come treni, autobus, metro e abbonamenti, tutti gestiti con un unico account valido in tutta Italia.

EasyPark, utilizzato da più di 7 milioni di utenti in 20 paesi europei, permette invece di trovare e prenotare parcheggi in più di 2.200 città. Con esso, l’utente può utilizzare la funzione Parking Planner per pianificare il parcheggio in aree potenzialmente congestionate e la funzione Find & Park per trovare un parcheggio disponibile vicino alla destinazione desiderata. Vi è anche la possibilità di pagare tramite l’app, con un sistema di pagamento sicuro e affidabile.

Infine BMove, un’altra app per il parcheggio disponibile in molte città italiane, offre la possibilità di pagare il parcheggio tramite l’app e di ricevere notifiche in tempo reale sulla scadenza del tempo di sosta. La piattaforma offre anche l’uso della geolocalizzazione per trovare il parcheggio più vicino alla destinazione e di acquistare permessi per entrare in un’area ZTL.