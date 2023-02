Il produttore cinese OnePlus ha da poco tolto i veli su tanti nuovi dispositivi ma a quanto pare le cose non sono finite qui. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono emerse in rete le presunte specifiche tecniche di un altro smartphone in arrivo nelle prossime settimane, ovvero il nuovo OnePlus Nord 3.

OnePlus Nord 3, ecco quali sono le presunte specifiche tecniche

Pochi giorni fa OnePlus ha tenuto un importante evento durante il quale ha annunciato anche il suo primo tablet, ovvero OnePlus Pad. Tuttavia, come già accennato, nel corso delle ultime sono emerse quelle che dovrebbero essere le presunte specifiche tecniche del prossimo OnePlus Nord 3. A farlo, in particolare, è stato il leaker Debayan Roy, noto anche come Gadgetsdata.

Stando a quanto riportato, anche questo device potrà vantare la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Si tratterà di un pannello con una diagonale da 6.5 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Sul fronte ci sarà poi una fotocamera per i selfie da 32 MP.

La scelta del processore potrebbe ricadere su due soc, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8100 oppure il soc MediaTek Dimensity 8200. La batteria dovrebbe avere una capienza di 4500 o 5000 mah e dovrebbe esserci il supporto alla ricarica rapida da ben 100W. A chiudere le specifiche c’è poi il comparto fotografico. Quest’ultimo, sempre secondo il leaker, sarà caratterizzato da un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore da 8 MP e un terzo sensore che all’apparenza sembra pressoché inutile. Potrebbe trattarsi di un sensore di profondità da 2 MP.