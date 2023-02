Mykhailo Podolyak, un consigliere senior di Volodymyr Zelenskyy, reagendo a Musk con rabbia, ha detto che la sua compagnia non ha riconosciuto il diritto dell’Ucraina all’autodifesa.

I commenti di Podolyak arrivano dopo che il direttore operativo di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha affermato di aver limitato la capacità di Kyiv di utilizzare il suo servizio Internet via satellite per scopi militari, dopo che è stato riferito che Kyiv lo ha utilizzato per controllare i droni.

In una conferenza negli Stati Uniti, Shotwell ha affermato che la decisione a sorpresa è stata presa perché la società non ha mai avuto intenzione di consentire l’utilizzo di Starlink “per scopi offensivi“.

Shotwell ha aggiunto che Starlink “non è mai stato pensato per essere utilizzato come arma” dall’Ucraina.

Una situazione al limite

“Gli ucraini l’hanno sfruttata in modi che non erano intenzionali e non facevano parte di alcun accordo“, ha detto. Starlink ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta di Kiev contro l’invasione di Vladimir Putin.

Il consigliere di Zelenskyy ha affermato che le compagnie devono decidere se essere “dalla parte del diritto alla libertà” o “dalla parte della Federazione Russa e del suo diritto di uccidere e conquistare territori” dopo la sua guerra senza precedenti iniziata lo scorso anno.

Nel frattempo, Musk, la scorsa settimana, si è scagliato contro un conduttore televisivo di stato russo e alleato di Putin per averlo definito un “criminale di guerra” per il sostegno della sua compagnia all’Ucraina. Vladimir Solovyov aveva affermato che Musk era “in linea di principio un criminale di guerra” poiché gli Starlink che aveva fornito all’Ucraina erano “tutti ora utilizzati per creare droni d’attacco di vari gradi di potenza“.