WindTre è tra gli operatori telefonici più scelti dagli utenti. Le sue offerte propongono degli ottimi contenuti e spesso è possibile ottenere delle opzioni dal costo davvero conveniente. Svariate offerte riservate ai nuovi clienti, ad esempio, sono disponibili a un costo di soli 9,99 euro al mese.

Offerte WindTre a soli 9,99 euro al mese: ecco le migliori!

Le offerte WindTre disponibili a soli 9,99 euro al mese attualmente disponibili sono:

la WindTre Junior + , invece, è dedicata ai nuovi clienti under 14, che ricevono ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il gestore include nel prezzo l'app WindTre Family Protect e, anche in questo caso, consente di attivare WindTre GoPlay andando incontro a una spesa aggiuntiva di 1,99 euro al mese.

la WindTre Young 5G, infine, è l'offerta rivolta a tutti i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali hanno a disposizione: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB per la navigazione alla massima velocità disponibile

I clienti interessati all’attivazione di una delle tariffe elencate possono consultare il sito ufficiale del gestore o recarsi in uno dei punti vendita abilitati per conoscere tutti i dettagli. Il gestore consentirà di ottenere le sue offerte con o senza portabilità del numero dal precedente operatore. In caso di trasferimento del numero, però, si consiglia di consultare il listino offerte operator attack, che include tariffe a partire da soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione.