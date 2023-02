Un’antica perla di oro puro di 1.600 anni è stata scoperta durante uno scavo archeologico nella Città di David, nel cuore di Gerusalemme, mercoledì, dalla terra rimossa da una struttura romana nel Parco Nazionale Emek Tzurim.

La perla è stata trovata quando una volontaria, Hallel Feidman, 18 anni, stava lavorando in una stazione di vagliatura mentre individuava il piccolo oggetto.

“Ho versato il secchio sul setaccio e ho iniziato a lavare il materiale che è stato portato dagli scavi nella Città di David“, ha detto Feidman, secondo un comunicato sul ritrovamento. “E poi ho visto qualcosa di luccicante nell’angolo del setaccio, diverso, che normalmente non vedo.”

“Mi sono subito avvicinato all’archeologo e lui ha confermato che avevo trovato una perla d’oro. Tutti erano molto eccitati“, ha aggiunto.

Una città che già era all’avanguardia

Si ritiene che fosse solo una di una serie di perline su una collana o un braccialetto di un individuo benestante, una teoria che è stata inoltre supportata dal luogo in cui è stata trovata. La pebrla è stata scoperta dove una volta sorgeva una “grandiosa struttura”, lunga più di 80 piedi lungo la Pilgrimage Road nella Città di David.

La sospetta ricchezza degli abitanti dell’edificio sarebbe stata anche evidenziata da ulteriori ritrovamenti come un pavimento a mosaico e vasi di argilla importati.

Il dottor Amir Golani, un esperto di gioielli antichi presso l’Autorità israeliana per le antichità, ha spiegato che non solo trovare una perla d’oro era raro, ma la tecnica utilizzata per crearla è ciò che l’ha resa una scoperta particolarmente speciale.

“È necessaria una buona conoscenza dei materiali e delle loro proprietà, così come il controllo del calore, al fine di saldare insieme le minuscole sfere per creare un minuscolo anello, evitando anche il surriscaldamento che potrebbe portare tutto l’oro a sciogliersi“, ha detto il dottore. “Solo un artigiano professionista potrebbe produrre una tale perla, che è un’altra ragione per cui questa scoperta ha un grande valore.”

Gli esperti hanno spiegato che la tecnica utilizzata per creare la perla proveniva dall’esterno di Israele e probabilmente si è fatta strada verso la Città di Davide attraverso le vaste relazioni commerciali che condivideva con altre regioni all’epoca.