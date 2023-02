WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea che è più utilizzata per comunicare online in Italia. Proprio per questo e per la sua rivalità con Telegram, è sempre in costante aggiornamento offrendo funzioni diverse per migliorare l’interazione tra gli utenti.

Sicuramente però ci sono dei segreti e dei trucchi di whatsapp che non sono così intuitivi e molto spesso sfuggono all’attenzione degli utenti.

Trucchi e segreti di whatsapp

CREAZIONE DI LISTE BROADCAST

La funzione broadcast, seppur non sia una novità e sia anche molto utile, non è molto conosciuta dagli utenti. L’invio di messaggi broadcast permette di mandare a più utenti contemporaneamente lo stesso messaggio. La differenza con i gruppi sta nel fatto che il messaggio viene ricevuto singolarmente da ogni componente della tua lista e quindi dà la possibilità di rispondere ed avere una conversazione privata.

CAMBIARE I CARATTERI DEI MESSAGGI

Su whatsapp è molto semplice scrivere in grassetto e in corsivo o sbarrare una parola con una linea. Questa è una funzione utile per attirare l’attenzione in un gruppo quando si scrive qualcosa d’importante, ed è anche molto semplice da utilizzare. Per scrivere in grassetto basterà aggiungere due asterischi ai lati della parola (esempio: *whatsapp*). Per scrivere in corsivo invece bisogna scrivere la parola tra due underscore (esempio: _whatsapp_). Infine, per sbarrare la parola basterà inserire due tilde ai lati (esempio: ~whatsapp~).

DETTARE UN MESSAGGIO

Dettare un messaggio scritto su whatsapp è estremamente semplice e si può fare sia con iphone che con android utilizzando i loro assistenti vocali, Siri e l’assistente di google. Basterà istruirli con i comandi ed il gioco è fatto.

SEGNARE I MESSAGGI COME GIÀ LETTI

Questa funzione è veramente utile per chi vuole leggere il messaggio ma non ha tempo di rispondere. Attivando questa funzione scorrendo la chat verso sinistra (su iphone) o tenendo premuto sulla chat e facendo tap sui tre puntini che appaiono in alto a destra (su android), potrai segnare il messaggio come non letto e a quel punto ti apparirà un puntino sulla chat come promemoria.