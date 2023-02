La nota piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp sta per introdurre delle nuove funzionalità, per la precisione saranno quattro e una la conosciamo già.

Una tra tutte è la possibilità di fissare in alto dei messaggi all’interno delle chat di gruppo o anche individuali. Andiamo a scoprirle tutte nel dettaglio.

WhatsApp sta per introdurre quattro nuove funzioni

Continuiamo con la novità più importante, ovvero la possibilità di fissare in alto i messaggi. Parliamo di una funzionalità già da tempo attiva su Telegram, che permette di applicare un pin ad un determinato messaggio così da metterlo in primo piano all’interno di una chat. Anche il team di Meta, dunque, starebbe lavorando per introdurre questa utile feature in WhatsApp e permettere così agli utenti di accedere immediatamente a quel determinato messaggio.

Le altre implementazioni riguardano le descrizioni dei gruppi, che potranno essere molto più estese e dettagliate, sia sui dispositivi Android che su quelli iOS. Un’altra novità consiste nell’aggiunta di una nuova scorciatoia per le chiamate, questa permetterà di creare un collegamento rapido per un determinato contatto sulla schermata principale del proprio dispositivo. In questo modo potrete chiamare un contatto tramite WhatsApp senza dover per forza entrare nell’applicazione.

Infine, WhatsApp sta rilasciando a più persone la funzionalità che permette loro di creare degli avatar personalizzati che potranno essere utilizzati per creare e inviare degli stickers che impostati come immagine di profilo. Tutte queste novità arriveranno su WhatsApp nelle prossime settimane/mesi.