Un decoder per il digitale terrestre DVB-T2 ad un prezzo irrisorio su Amazon, in questi giorni gli utenti possono davvero pensare di acquistare un prodotto pagandolo solo 19 euro, una cifra mai vista e da cogliere immediatamente al volo.

Decoder digitale terrestre, il prezzo più basso

Il decoder per il digitale terrestre 2.0, o meglio definito DVB-T2, è divenuto nel tempo uno accessorio fondamentale per gli utenti, sopratutto per coloro che non hanno la possibilità di acquistare un nuovo televisore, nel caso in cui fossero in possesso di un modello di vecchia data, non compatibile con il digitale di nuova generazione.

Per questo motivo risulta essere fondamentale mettere le mani su un prodotto da collegare direttamente e fisicamente al vecchio modello, che permetta ugualmente di godere della visione dei canali televisivi. Il dispositivo di cui vi parliamo oggi è il Thomson THT808, un vero e proprio decoder per il digitale terrestre ad alta definizione, realizzato interamente in plastica di colorazione nera, con finitura opaca, con tre pulsanti anteriori per il controllo dei canali, ed una porta USB per il collegamento di supporti esterni.

Il prezzo originario di 32,90 euro era di base molto interessante, ma lo è diventato ancora di più con lo sconto effettivo del 40%, fino al raggiungimento della spesa finale di soli 19,90 euro (LINK ACQUISTO). Il tutto è disponibile solo su Amazon per un periodo di tempo estremamente limitato.