Una ragazza morta a Parigi in un tragico incidente diventa la più baciata al mondo. Com’è possibile una cosa del genere? Il suo nome e la sua vita sono ancora oggi un mistero ma sappiamo però che è deceduta annegando nel fiume Senna alla fine del XIX secolo. La sua espressione a dir poco angelica è riuscita a salvare milioni di vite. Ancora non vi è chiaro? Scopriamo maggiori dettagli di seguito.

Ragazza morta a Parigi è la più baciata al mondo, la storia di L’Innocue de la Seine

La ragazza viene comunemente chiamata L’Inconnue de la Seine (La donna sconosciuta della Senna) e pare avesse 16 anni al momento della morte. Venne trasportata in obitorio ed esposta al pubblico accanto ad altri corpi morti sconosciuti per l’identificazione, una pratica decisamente grottesca che ab illo tempore era consuetudine.

In base ai tanti racconti, pare che lo sguardo sereno e pacato di quella ragazza venne notato da un inserviente. Questo calco di gesso il suo viso e successivamente questa somiglianza fu riprodotta su vari facsimili venduti in numerosi negozi di souvenir, prima a Parigi e poi nel resto d’Europa.

L’Inconnue de la Seine e la “rianimazione cardiopolmonare”

Albert Camus, filosofo e scrittore, descriveva la maschera de La donna sconosciuta della Senna come la “Gioconda annegata“, diventando di fatto una famosa icona culturale, di cui anche poeti e romanzieri ne furono affascinati. Mezzo secolo dopo, Asmund Laerdal, un produttore di giocattoli norvegese, inventore della plastica e di bambole realistiche, decise di creare un modello in scala 1:1 per mettere in pratica la tecnica della “rianimazione cardiopolmonare” dopo il quasi annegamento del figlio.

Laerdal, assistito da un team di esperti e dal medico austriaco Peter Safar, riuscì a creare una maschera dal volto sereno che aveva visto appesa al muro di casa dei suoceri, ossia L’Inconnue. Questo fu il primo vero e proprio “simulatore di pazienti” con maggior successo di sempre, capace di salvare milioni di persone e di aver fatto insegnato le basi per salvare una vita umana. Ma oltre a ciò, quello dell’Inconnue è anche il volto più baciato di chiunque altro nella storia.