WhatsApp, il rivoluzionario software di messaggistica che fa parte della famiglia Meta dal 2014, è noto per aver modificato radicalmente la natura della comunicazione moderna. Dopo il suo esordio nel 2009, il concetto ha rapidamente realizzato il suo pieno potenziale, man mano che si diffondeva la notizia di quanto fosse semplice e veloce entrare in contatto con gli altri utenti. Non è un caso che Facebook abbia deciso di investire nel progetto, avendo effettuato l’acquisto che ne consente lo sviluppo e la manutenzione continua.

Grazie alla sua ampia diffusione, WhatsApp attira molta attenzione quando si tratta di aggiornamenti e, di conseguenza, nuove funzionalità e miglioramenti vengono aggiunti al programma a ritmo costante. Questa nuova innovazione è così vantaggiosa che presto sarà difficile farne a meno; è anche del tutto inaspettata, sorprendente e rivoluzionaria.

WhatsApp sta introducendo la novità

Il fatto che gli utenti possano facilmente avere diverse chat simultanee e condividere file multimediali di grandi dimensioni ha reso WhatsApp il software di messaggistica più utilizzato. Per tenere il passo con l’enorme richiesta e mantenere il suo status di componente vitale del gruppo Meta, l’app riceve regolarmente aggiornamenti e aggiunte che integrano nuovi servizi.

Il più recente aggiornamento di WhatsApp stupisce gli utenti con una sorprendente utility in grado di modificare radicalmente i comportamenti, probabilmente la più rivoluzionaria modifica scelta fino ad oggi. Message Yourself si riferisce alla possibilità di inviare un messaggio al proprio utente, una funzione apparentemente piccola ma che apre un mondo di possibilità.

Semplicemente inviando un messaggio a se stessi, si possono memorizzare note, non solo quelle che si vogliono inserire nel calendario, o salvare link e altre aree di interesse da tutto il web. Che siate utenti iPhone o Android, potete aggiornare la vostra app e iniziare a sfruttare le nuove funzioni inviando un messaggio alla chat con il vostro numero di telefono.