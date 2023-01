vodafone-sta-riducendo-le-spese-in-arrivo-nuovi-tagli

Il Financial Times ha anticipato la strategia di Vodafone riferendo che l’operatore starebbe pensando di riorganizzare la propria struttura per arrivare a gestire le spese, risparmiando fino a un miliardo di euro. È stato ipotizzato che la sede di Londra sopporterà il peso maggiore dei licenziamenti nei prossimi cinque anni, poiché è qui che l’azienda internazionale intende attuare la maggior parte delle riduzioni.

L’operatore non ha mai attuato una strategia di riorganizzazione di queste dimensioni negli ultimi cinque anni, quindi si tratta di un grosso problema. L’annuncio dell’azienda, a novembre, di voler attuare una strategia di riduzione dei costi per far fronte al deterioramento delle prospettive di mercato è stato un primo indicatore della sua nuova direzione.

Vodafone sta cambiando strategia in Spagna

In precedenza l’azienda aveva dichiarato: “Ci stiamo dedicando alla valutazione del nostro modello operativo, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la struttura”, aggiungendo che le azioni precise saranno rese pubbliche il 1° febbraio con la pubblicazione della relazione trimestrale.

L’amministratore delegato Nick Read si è dimesso contemporaneamente, cedendo alle pressioni di un consiglio di amministrazione allarmato per il calo del titolo. In realtà, Read consente una perdita di valore di circa il 40% per le azioni di Vodafone. Le azioni di molte delle più grandi e significative aziende di Tlc europee, tra cui Bt, Telefonica e Orange, hanno perso valore di circa la metà a causa del problema del taglio dei costi, come riportato da Ft. Questo è particolarmente vero se ci si concentra sui mercati di Spagna e Francia.

Nel frattempo, l’operatore ha dichiarato che Vodafone Spagna entrerà a far parte del cluster Europa e farà capo a Serpil Timuray, CEO del cluster Europa. Per prepararsi alla sua partenza come CEO di Vodafone Spagna il 31 marzo 2023, Colman Deegan ha accettato di assistere Margherita Della Valle nelle iniziative strategiche dal 1° aprile al 31 luglio dello stesso anno.