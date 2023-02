WhatsApp, le nuove funzioni arrivate nel 2023 con gli aggiornamenti

Ciao state grandi le novità che, se ci si sofferma, hanno riguardato WhatsApp fin da quando l’applicazione è stata lanciata ufficialmente. Secondo molti utenti risulta ancora la migliore in assoluto, mentre per altri Telegram l’avrebbe superata clamorosamente negli ultimi anni. WhatsApp però dalla sua parte ha oltre 2 miliardi di clienti in giro per i 60 paesi del mondo, i quali riconoscono come autorità suprema del mondo della messaggistica proprio l’applicazione colorata di verde e di bianco.

Il merito è stato anche quello di sapersi adattare al cambiamento nel tempo, il quale ha riguardato non poche situazioni. Più in particolare infatti si tratta di novità alle quali WhatsApp a dovuto adeguarsi rapidamente, come gli aggiornamenti riportati in grado di portare l’applicazione di messaggistica ad essere anche un’applicazione per le chiamate. Le tante funzionalità poi sono state implementate col tempo, proprio come è successo durante gli ultimi mesi con diverse introduzioni nuove.

WhatsApp porta due nuove funzionalità per gli utenti, erano attese da tempo

Una delle funzionalità più attesa in assoluto è quella che oggi permette di evitare una brutta figura. Quando si decide di cancellare un messaggio, capita che erroneamente la persona che vuole eliminare le tracce decida di toccare la voce “Elimina per me” invece che quella che recita “Elimina per tutti“. Fatta tale scelta, non c’è modo di tornare indietro, se non con la nuova introduzione. L’Accidental Delete permette infatti proprio questo, ovvero di ritornare sui propri passi entro cinque secondi e fare la scelta giusta.

L’ultima introduzione riguarda poi la possibilità di pinnare in alto nella lista delle conversazioni quelle più importanti. Il tutto grazie al nuovo aggiornamento che sta arrivando su WhatsApp in questi giorni.