Nel corso di queste settimane numerosi aggiornamenti hanno riguardato WhatsApp. Gli sviluppatori della chat di messaggistica anche in inverno stanno lavorando ad una serie di upgrade rilevanti al fine di rendere l’esperienza degli utenti sempre più completa. Una rilevante novità in dirittura di arrivo per la piattaforma è quella dei messaggi che scompaiono.

WhatsApp cambia le norme per la privacy con i messaggi fantasma

Come riportato nelle scorse settimane dal gruppo di leaker di WABetaInfo, a breve gli utenti potranno beneficare dei “messaggio a tempo”, ossia di messaggi che si potranno eliminare in automatico dopo un determinato lasso di tempo dall’invio. Vicino al classico tasto d’invio, a breve sarà disponibile un ulteriore tasto che garantirà l’invio dei cosiddetti “messaggi fantasma”.

Questa novità del servizio di messaggistica, che ricalca un po’ i tool di altre piattaforme come Instagram Direct vuole assicurare ovviamente una maggiore riservatezza alle conversazioni. L’invio dei messaggi fantasma riguarderà sia le condivisioni testuali che quelle di file multimediali.

Per il futuro prossimo uno degli obiettivi di WhatsApp è quello di rendere il servizio di messaggistica sempre più riservato per gli utenti. Al fine di tutelare la privacy del pubblico, a breve non saranno più possibili gli screenshot alle conversazioni, con la conseguente eliminazione della possibilità di condividere le chat con eventuali sconosciuti.

I leaker già hanno dato notizie circa la sperimentazione in fase beta di queste novità. In base a quelli che saranno i tempi per il roll out, WhatsApp rilascerà aggiornamenti a riguardo sia per gli iPhone che per i device Android.