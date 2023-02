Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra in OFFERTA su Amazon

Il grande al mercato dei nuovi dispositivi di casa Samsung a scompigliato tutte le carte in tavola. Gli utenti sono pronti infatti a mettere mano al portafoglio per acquistare quelli che al momento sono gli smartphone da battere. La nuova gamma Galaxy S23 è completa ogni punto di vista, sia per quanto riguarda il comparto hardware che per quanto riguarda le funzionalità incluse all’interno di un software sempre più sviluppato da Android.

Chiaramente ci sono delle differenze dal momento che gli smartphone sono tre: Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, top di gamma assoluto.

Per poter avere tutti i giorni le offerte migliori di Amazon in esclusiva, quello che bisognerà fare sarà affidarsi ad alcuni metodi molto utili. Tra questi c’è sicuramente l’opportunità offerta da un’applicazione di messaggistica istantanea famosa come Telegram, la quale riesce ad includere al suo interno una possibilità. Basta infatti iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale con 77.000 utenti per avere a disposizione tutti i giorni le migliori offerte e tanti codici sconto. Clicca qui per entrare.

Samsung rende disponibili su Amazon i suoi migliori smartphone del momento, l’intera gamma Galaxy S23 è pronta per il pubblico

Sono smartphone che sono già disponibili su Amazon, con il prezzo di vendita originale. Ovviamente si può scegliere tra le varie colorazioni e soprattutto tra i vari tagli di memoria.

I prezzi sono quelli di cui si è già parlato. Per quanto riguarda Galaxy S23 ed S23+ si parte rispettivamente da 979 e 1229 euro. Per quanto concerne invece Galaxy S23 ultra, si parte da 1479 euro.