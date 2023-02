Qualche mese fa il produttore cinese Xiaomi aveva annunciato ufficialmente in Cina un nuovo smartphone di fascia bassa. Stiamo parlando del nuovo Redmi 12C e a quanto pare non dovrebbe tardare ad arrivare anche a livello globale. Nel corso delle ultime ore, infatti, lo smartphone ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo.

Redmi 12C, il nuovo entry-level sta per arrivare in Europa

A quanto pare Xiaomi sta preparando il debutto europeo di uno dei suoi ultimi smartphone entry-level a marchio Redmi. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore il nuovo Redmi 12C ha ricevuto numerose certificazioni di rilievo. In particolare, è stato certificato dagli enti NBTC e BIS (Bureau of Indian Standards).

L’arrivo di queste certificazioni non fa altro che indicarci un imminente debutto di questo smartphone anche a livello globale. Redmi 12C era stato infatti annunciato ufficialmente solo per il mercato cinese un paio di mesi fa. Su entrambe le certificazioni, lo smartphone è stato comunque registrato con il numero di modello 22120RN86G.

Insomma, sembra proprio che vedremo arrivare molto presto in Europa il nuovo entry-level Redmi 12C, anche se non sappiamo a quale prezzo di vendita sarà proposto. Ricordiamo che in Cina questo smartphone è stato venduto ad un prezzo al cambio di circa 110 euro. Staremo a vedere se subirà un leggero aumento quando arriverà ufficialmente anche in Italia.

Vi ricordiamo che il nuovo entry-level di Xiaomi è alimentato dal soc MediaTek Helio G85. Sul fronte, invece, presenta un display con tecnologia IPS LCD e con una fiagknake da 6.71 pollici.