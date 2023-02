Mancano soltanto due giorni all’ingresso di OnePlus nel settore dei tablet. Il 7 febbraio, infatti, assisteremo all’arrivo del primo OnePlus Pad, un tablet il cui design è stato anticipato dal leaker Evan Blass.

OnePlus Pad: tutte le anticipazioni a pochi giorni dal lancio!

Le immagini emerse in rete rivelano in anticipo quello che sarà il design di un tablet che sta già attirando l’attenzione per via di una particolare strategia di vendita prevista dall’azienda.

A differenza di tutti i dispositivi in commercio, OnePlus Pad sarà accompagnato da accessori molto importanti inclusi in confezione. L’azienda, dunque, consentirà a ognuno di ricevere stilo e tastiera magnetica senza dover ricorrere all’acquisto separato degli accessori. La caratteristica potrebbe offrire una marcia in più al nuovo arrivato, convincendo numerosi utenti a procedere con l’acquisto.

In fin dei conti OnePlus Pad potrebbe essere un dispositivo adeguato a tutti coloro che intendono acquistare un tablet meritevole. Il suo design appare elegante con retro piatto e display da 11,6 pollici con cornici sottili e refresh rate a 144 Hz. La parte frontale del tablet ospiterà una fotocamera da 5 megapixel mentre sul retro sarà presente un modulo fotografico di forma circolare con sensore principale da 13 megapixel.

Non sono molte le informazioni sulla scheda tecnica del dispositivo ma pare che OnePlus abbia optato per un chip Qualcomm Snapdragon 865, anche se le voci sono attualmente contrastanti: alcune fonti sostengono la presenza di un chip MediaTek. La batteria avrà una capacità di 9500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W.

Le informazioni non ancora emerse saranno rese note il 7 febbraio, data nella quale l’azienda procederà con il lancio ufficiale.