Nel corso delle prossime settimane Vivo annuncerà un nuovo smartphone dal design davvero elegante. Le immagini del nuovo Vivo Y100 sono state condivise dalla stessa azienda tramite un tweet che alimenta la curiosità.

Il Vivo Y100 sarà rilasciato ufficialmente entro il mese di febbraio ma non è ancora chiaro quali saranno i Paesi nei quali sarà possibile procedere con l’acquisto. Nell’attesa di conoscere tutti i dettagli sul nuovo dispositivo Vivo è comunque possibile osservare la breve clip condivisa dall’azienda e la scheda tecnica rivelata dalle precedenti indiscrezioni.

Are you ready to color your style? Stay tuned.​

To know more, visit https://t.co/5bNAoMzp8i#ItsMyStyle #vivoY100 #ColorMyStyle #ComingSoon pic.twitter.com/L4AtKKnHC7

— vivo India (@Vivo_India) February 2, 2023