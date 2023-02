Gli iscritti a Twitter stanno sicuramente assistendo all’introduzione di tantissime novità volute direttamente dal nuovo padrone di casa, tra le tante la più recente mira a rendere la piattaforma più sicura per tutti.

Musk sembra voler richiedere un documento agli iscritti così da verificarne l’identità e rendere il social più affidabile per tutti.

Twitter: nuove regole in arrivo, la piattaforma richiederà il documento d’identità!

A fornire informazioni sull’arrivo della nuova funzionalità è TechRadar che, tramite il tweet di un noto leaker, riferisce la possibilità di assistere presto all’introduzione di ulteriori cambiamenti.

Stando a quanto emerso, tra le volontà del nuovo CEO Elon Musk vi sarebbe quella di rendere il social un posto più sicuro e, soprattutto, di affrontare la diffusione di fake news contrastando il fenomeno. A tal proposito il social potrebbe richiedere la verifica dell’ID tramite documento d’identità.

I dati richiesti a ogni utente, secondo la fonte, sarebbero gestiti da terze parti dedicate esclusivamente alla sicurezza e alla privacy degli iscritti. L’obiettivo resta quello di verificare che gli account siano presenti sulla piattaforma siano effettivamente legati a persone reali.

La richiesta del documento d’identità non è una pratica del tutto nuova nel mondo dei social. Anche Facebook e Instagram sono soliti verificare l’identità degli utenti così da poter ritenere affidabili i profili esistenti.

La novità potrebbe non far piacere a tutti gli utenti e non è da escludere la possibilità che molti decidano di abbandonare il social. Attualmente è bene sottolineare che non si hanno informazioni certe sull’introduzione delle nuove misure. Twitter potrebbe mantenere invariata la sua politica o annunciare in futuro le novità ipotizzate.