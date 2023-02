Poche settimane fa abbiamo avuto modo di osservare delle immagini nelle quali è apparso uno smartphone con schermo flessibile e arrotolabile che, se effettivamente realizzato, avrebbe potuto spiazzare tutti i dispositivi in commercio. A creare il prototipo apparso in foto è l’azienda Tecno Phantom che, pur essendo ancora lontana dalla creazione dello smartphone in questione e forse non realmente intenzionata a renderlo reale, procederà presto con il lancio ufficiale del suo Tecno Phantom V Fold.

Tecno Phantom V Fold: il lancio avverrà il 28 febbraio!

Il 28 febbraio avremo modo di assistere all’arrivo del nuovo Tecno Phantom V Fold. Lo smartphone pieghevole è decisamente distante dal prototipo recentemente realizzato dall’azienda ma si tratta comunque di un’opzione molto interessante, che ricorda il Samsung Galaxy Z Fold per il suo aspetto estetico.

Osservando le immagini è impossibile non notare lo spessore delle due porzioni di display. Entrambe le parti mostrano una chiusura priva di fessure ma, non appena sovrapposte, lo spessore del dispositivo aumenta in modo considerevole. Volendo però spezzare una lancia a favore dell’azienda, è bene far caso alla presenza di una cover protettiva che potrebbe offrire una visione non del tutto veritiera di quello che sarà l’aspetto estetico dello smartphone.

Emerge con maggior chiarezza la conformazione del modulo fotografico, il quale ospiterà tre sensori e Flash LED. La parte esterna, inoltre, accoglierà un altro sensore fotografico posizionato in un foro centrale del display.

La scheda tecnica dello smartphone non è ancora trapelata ma potrebbe presto fare la sua comparsa prima del lancio ufficiale previsto per il 28 febbraio.