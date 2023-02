Rasoio BARBA e capelli Xiaomi al 27% di sconto, qualità PREMIUM a 30 euro

Se questa volta vi serve un rasoio elettrico per tagliare i capelli o regolare la barba, ecco che lo trovate su Amazon da parte del colosso Xiaomi.

La grande offerta di oggi riguarda un rasoio elettrico per barba e capelli, il marchio che lo offre a 32,99 euro

Il dispositivo in questione è un rasoio elettrico che è in grado di regolare la lunghezza del taglio in maniera molto tranquilla. Resistente all’acqua ed ha una durata della batteria di ben tre ore. Il prezzo scende del 27% ed arriva a toccare i 32,99 €, davvero un’occasione unica per chi ne ha bisogno.

Inoltre risulta davvero ben realizzato, con un design Premium che è più resistente dell’acciaio un ossidabile visto che è stato plasmato in nanoceramica. Da qui ne deriva la possibilità di non sentire il calore durante l’uso, oltre che una grande silenziosità. Per poter acquistare direttamente il rasoio da Amazon, bisogna solo completare l’acquisto aggiungendolo al carrello.