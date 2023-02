Expert, le offerte sono ottime, volantino ricco di sconti

Expert vuole assolutamente continuare a stupire tutti gli utenti con una nuovissima serie di sconti dai prezzi convenienti, offrendo ugualmente la possibilità di accedere ad alcuni dei prezzi più bassi del momento, a prescindere dalla categoria merceologica.

Il risparmio raggiunge i massimi livelli da Expert, finalmente gli utenti possono approfittare di alcuni sconti molto speciali, che promettono una serie di ottime chances di spesa ridottissima, a prescindere dal livello di prezzo di partenza. Gli interessati all’acquisto, ad ogni modo, devono sapere che la consegna presso il domicilio, è da ritenersi a pagamento, almeno nella maggior parte dei casi.

Expert, numerose offerte per risparmiare al massimo

Con Expert gli utenti possono pensare di acquistare uno smartphone medio di gamma pagandolo molto meno del solito, la spesa in genere non va oltre i 300 euro, e comprende soluzioni del calibro di TCL 403, Galaxy A23, Oppo A16s, Honor X8, Realme C33, Redmi 10C, Motorola Moto E20, Motorola Moto G52, TCL 30Se, Redmi Note 11S e similari.

Nel momento in cui si volesse invece acquistare un dispositivo dal prezzo leggermente superiore, ad esempio pagandolo meno di 500 euro, allora la scelta potrebbe ricorrere tra Honor Magic 5 Lite, disponibile a 389 euro, oppure anche Oppo Find X5 Lite, disponibile giustappunto a 429 euro. Gli utenti che sceglieranno uno smartphone tra quelli elencati, potranno effettivamente godere delle solite condizioni di vendita, che corrispondono per l’esattezza alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand, che permette così di avere gli aggiornamenti di sistema rilasciati dall’operatore telefonico.