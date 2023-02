Non si ferma l’ondata di truffe online, o quanto meno di tentativi di operazioni fraudolente ai danni di milioni di cittadini online. Le tecniche rimangono le stesse: un sms del tutto credibile inviato a caso che riesce comunque a mietere enormi risultati, visto il numero impressionante di vittime inconsapevoli.

Nel caso specifico è ancora in circolazione in questi giorni un falso SMS di Poste Italiane che invita i clienti a cliccare su un link presente nel testo del messaggio per risolvere alcune anomalie sul proprio conto.

A quel punto come più volte descritto e come indicato dalla stessa azienda, entrerai in un finto portale web di Poste Italiane, ti verrà chiesto di inserire le tue credenziali di accesso. In quel preciso momento i malintenzionati avranno accesso illimitato al nostro conto corrente o carta prepagata. Massima attenzione, quindi, ai cittadini, presi d’assalto dalle decine e decine di comunicazioni fraudolente ormai ricevute con cadenza mensile.

Il motivo per cui ci cadono tutti

Tante volte Poste Italiane così come tanti altri istituti di credito hanno comunicato attraverso i loro portali web e non solo, ma in nessuna occasione è previsto l’invio di sms ai clienti. Qualsiasi comunicazione, è stato più volte sottolineato che arriverà tramite notifiche dallo stesso portale o direttamente dal sito della società in questione.

Insomma, la cosa più importante è non farsi prendere dalla preoccupazione indotta dai truffatori e cliccare subito sul link presente nel testo del messaggio. I malintenzionati sono sempre alla ricerca di nuove vittime che sempre più spesso in buona fede si lasciano trasportare dal timore che possa succedere qualcosa ai loro risparmi. Preoccupazione che in molti casi può essere fatale.