TIM prepara 3 offerte shock, ci sono 100GB in 5G praticamente gratis

Sembra ormai molto fermo il mondo della telefonia mobile, anche se in positivo. Tutti i gestori sembrano proporre le stesse offerte, con prezzi molto bassi che quindi possono piacere a qualsiasi tipo di utente. Diverse aziende stanno accelerando, tentando di fare più di quanto hanno fatto fino adesso, ma alcune stanno ritornando pericolosamente a far paura proprio come TIM.

Ovviamente questa volta bisogna porre l’accento sui contenuti, visto che ormai tutti sembrano in grado di offrirne tanti. Offrendone ancora di più quindi i gestori potrebbero ottenere una nuova entrata di nuovi clienti, ma tutto rapportato ad un prezzo di vendita che sia reputato congruo. Per tale motivazione, gli altri provider stanno cercando di andare sulla falsariga di quanto fatto da Iliad per batterlo sul campo, proponendo offerta irrinunciabili. Ci sarà quindi grande battaglia questa volta, proprio per capire chi la spunterà. Non per caso le aziende hanno cominciato a difendersi nel migliore dei modi, proponendo anche vecchie offerte ma con prezzi totalmente rinnovati. TIM proverà a mostrare i denti con le sue offerte migliori.

TIM: sono presenti due offerte strepitose con una che può essere definita un evergreen

L’offerta primaria è la solita, quella destinata agli under 25. Si tratta della TIM YOUNG. Al suo interno minuti senza limiti con 1000 messaggi e 100 giga di traffico dati per 9,99 € al mese.

Seguono poi le due Wonder, con la prima che offre la possibilità di avere minuti senza limiti con 1000 messaggi e 70 giga di traffico dati in 5G per 7,90 € al mese. La seconda invece arriva a 100 giga, offrendo il tutto a soli 9,99 € al mese.