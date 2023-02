Negli ultimi tempi, il conflitto tra Ucraina e Russia sta diventando sempre più incalzante e le forze armate ucraine affermano che la Russia stia impiegando carri armati fittizi vicino alla regione di Zaporizhzhia, nell’est dell’Ucraina. La cosa assurda è che si tratta di giocattoli di gomma attualmente sgonfi sul suolo (dalle immagini satellitari).

Russia: una guerra basata su tecniche di inganno

L’Ucraina, al momento, dipende dai carri armati sovietici per mantenere la linea di difesa, in attesa di ricevere veicoli da battaglia più efficaci dai propri alleati, come Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, la ferraglia del XX secolo non sembra essere in pericolo perché la Russia sta utilizzando solo dei carri armati di gomma per presidiare il fronte orientale ucraino. Questa tecnica è stata largamente utilizzata durante i due conflitti mondiali sia dagli Stati Uniti che dall’Unione Sovietica.

Non è la prima volta che le due parti si servano di questo tipo di escamotage. Durante il conflitto, infatti l’Ucraina ha utilizzato anche dei finti lanciarazzi di legno con lo scopo di istigare la Russia ad utilizzare dei veri missili. Questi episodi dimostrano che entrambe le parti sono disposte a usare ogni mezzo per guadagnare vantaggio sul campo di battaglia, quando in realtà tutto ciò di cui avremmo bisogno ad oggi sarebbe un po’ di pace.

La soluzione più saggia sarebbe quella di trovare un accordo diplomatico e di evitare ulteriori scontri violenti che potrebbero causare nuovi danni e sofferenze ai civili coinvolti. Speriamo che entrambe le parti riescano a trovare una pace duratura per il bene della regione e della popolazione.