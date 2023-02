Boston Dynamics sta ufficialmente mettendo all’opera il robot Stretch. La sua prima applicazione commerciale è con DHL Supply Chain, società con cui Boston Dynamics collabora dal 2018, quando ha iniziato a sviluppare Stretch.

DHL Supply Chain è stato il primo cliente nel gennaio 2022, quando la società ha annunciato un accordo da 15 milioni di dollari con Boston Dynamics.

In un video rilasciato poco fa, vediamo Stretch utilizzare la sua ventosa per scaricare le scatole da un container di spedizione e su un nastro trasportatore flessibile o telescopico che porta i pacchi ai dipendenti DHL per l’elaborazione.

Una volta che Stretch è impostato per iniziare a scaricare, esegue il lavoro da solo senza alcuna interruzione necessaria da parte del personale DHL. Stretch è in grado di afferrare i pacchi da diversi angoli senza bisogno di alcuna informazione su come il container è stato caricato o di una conoscenza preliminare dei singoli pacchi.

Può durare fino a 16 ore senza corrente

Non è dotato di gambe, ha una base mobile omnidirezionale con quattro ruote a controllo indipendente. Ciò significa che il robot può essere spostato in qualsiasi spazio in cui possa entrare un pallet.

Ha una durata della batteria di 8 ore, ma ci sarà un’opzione per espanderlo a 16 e la possibilità di collegarlo alla rete per un’alimentazione continua. Stretch utilizza il sistema di visione Pick, che Boston Dynamics ha acquisito quando ha acquistato Kinema Systems nell’aprile 2019. Utilizza la visione 2D e 3D ad alta risoluzione e algoritmi di apprendimento automatico, una delle chiavi principali del successo sarà la capacità di gestire una varietà di scatole.

Sebbene questa sia la prima implementazione commerciale, DHL prevede di ridimensionare gradualmente il robot per più attività su più strutture nei prossimi anni. La società spera inoltre di integrarlo nel suo sistema di gestione del magazzino in modo che il robot sappia dove andare e cosa prendere.